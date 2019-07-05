05.07.2019 09:51
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- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine ait uçak düşürüldü

- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine ait uçak düşürüldüTRABLUS - Libya'nın Tarhuna kentinde General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saldırısı sonucu Ulusal Mutabakat Hükümetine ait bir savaş uçağı düşürüldü.

- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine ait uçak düşürüldü
TRABLUS - Libya'nın Tarhuna kentinde General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saldırısı sonucu Ulusal Mutabakat Hükümetine ait bir savaş uçağı düşürüldü. Uçaktaki iki pilot da hayatını kaybetti.
Libya'nın Tarhuna kentinde Ulusal Mutabakat Hükümetine ait bir savaş uçağının General Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saldırısı sonucu düştüğü, iki pilotun öldüğü belirtildi. LNA, Tarhuna kentinde Ulusal Mutabakat Hükümetine ait L-39 tip savaş uçağını düşürdüklerini doğruladı.
General Hafter liderliğindeki LNA, başkent Trablus'u ele geçirmek için Nisan'dan bu yana askeri operasyonlar düzenliyor. - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine ait uçak düşürüldü
Kaynak: İHA
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