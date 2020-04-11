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Libya'da UMH, 5 Hafter milisini esir aldı

Libya'da Birleşmiş Milletlerce (BM) tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 5 milisin başkent Trablus'un güneyinde esir alındığını duyurdu.

11.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:30
Libya'da UMH, 5 Hafter milisini esir aldı
Libya 'da Birleşmiş Milletlerce (BM) tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 5 milisin başkent Trablus 'un güneyinde esir alındığını duyurdu.
UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki El-Meşru bölgesinde yaşanan çatışmalar sırasında 5 milisin esir alındığını söyledi.
Mecei, kentin güneyindeki diğer cephelerde sükunetin hakim olduğunu ancak herhangi bir hareketlilik olması durumunda buna topçu ateşiyle karşılık verildiğini belirtti.
Halife Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 22 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında, Hafter'in, BM ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insani ateşkes teklifini memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu. Buna rağmen milisler ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel
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