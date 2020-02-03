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Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketi JONES'ten bir heyetle görüştü.

03.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:54Libya'da UMH, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketiyle görüştü
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketi JONES'ten bir heyetle görüştü.
Başbakanın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, başkent 'ta JONES şirketi yetkilileriyle bir araya geldi.
Libya'da terörle mücadele, güvenlik ve askeri kurumların geliştirilmesi ve reforme edilmesi konularının ele alındığı görüşmede Serrac, "terörle mücadelede ittifak halinde oldukları ABD gibi dost ülkelerin kurumlarıyla ortaklık programını güçlendirmenin öneminden" söz etti.
ABD'li güvenlik ve danışmanlık şirketinden bir heyet dün Libya'ya gelmişti.
Libya'daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, geçen hafta, UMH'nin, ülkedeki BM ve Avrupa Birliği misyonlarının iş birliğiyle Libya polis teşkilatı için yeni bir yapı oluşturacağını açıklamıştı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Avrupa Birliği, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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