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Libya'da UMH birlikleri, Hafter milislerine mühimmat taşıyan askeri uçağı vurdu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan askeri bir uçağın hedef alındığını duyurdu.

06.04.2020 00:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 00:24
Libya'da UMH birlikleri, Hafter milislerine mühimmat taşıyan askeri uçağı vurdu
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere mühimmat taşıyan askeri bir uçağın hedef alındığını duyurdu.
UMH birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu tarafından yapılan ve UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin, Facebook sayfasında yer alan açıklamada, hükümet güçlerinin, askeri uçağı başkent Trablus 'un güneyindeki Terhune kenti yakınlarına indikten hemen sonra vurduğu belirtildi.
Husi milislere mühimmat taşıyan askeri uçağın vurulmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecii, daha önce yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerinde Hafter milisleri karşısında ilerleme kaydettiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Güncel
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