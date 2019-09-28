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Libya'da, UMH'den BAE'ye "Sirte'yi vurdu" suçlaması

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirliklerini (BAE), ülkenin doğusundaki Hafter güçlerine destek amacıyla, Sirte kentindeki sivil stratejik hedefleri bombalamakla suçladı.

28.09.2019 23:04Libya'da, UMH'den BAE'ye
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirliklerini (BAE), ülkenin doğusundaki Hafter güçlerine destek amacıyla, Sirte kentindeki sivil stratejik hedefleri bombalamakla suçladı.
UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Savaş suçlusu Hafter'i destekleyen BAE, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Sirte kentinde un ve yem değirmenlerini bombalayarak, kent için hayati öneme sahip bu sivil merkezin alt yapısına büyük maddi zarar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.
UMH açıklamasında, saldırının, "söz konusu değirmenlerin bakımının tamamlanarak yeniden çalışmaya başladığına" dair duyuru yapılmasından 4 gün sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.
Sirte kentindeki Kardabya istasyonunda "Büyükbaş Hayvan Projesi" olarak bilinen yatırım bölgesine BAE'nin düzenlediği SİHA'lı saldırıda da büyük zarar meydana geldiği ve bir çalışanın yaralandığı kaydedilen açıklamada, bombalanan Büyükbaş Hayvan Projesi ile Sirte ve orta bölgede yaşayanlar için günlük 3 bin litre süt üretildiği belirtildi.

Libya, Sirte, Güncel

Kaynak: AA

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