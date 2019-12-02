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Libya'da UMH'den, Hafter destekçilerinin saldırısına kınama

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırısını kınadı.

02.12.2019 05:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 05:10Libya'da UMH'den, Hafter destekçilerinin saldırısına kınama
'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, başkent 'a düzenlediği hava saldırısını kınadı.
UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı kınanarak, bunun savaş suçu olduğu ifade edildi.
Açıklamada, uluslararası topluma, sivilleri korkutmayı amaçlayan bu tür suç unsuru taşıyan eylemlere karşı sorumluluğu üstlenme çağrısı yapıldı.
Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, dün Trablus'a düzenlediği hava saldırısında 5 çocuk ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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