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Libya'da UMH güçleri, Hafter'in Trablus'un güneyindeki saldırısını püskürttü

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.

02.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:12 Libya'da UMH güçleri, Hafter'in Trablus'un güneyindeki saldırısını püskürttü
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, darbeci General Halife Hafter güçlerinin, başkent 'un güneyine düzenlediği saldırıyı püskürttü.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin, Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesinde havadan ve karadan saldırı düzenlediğini belirtti.
Mecei, UMH birliklerinin saldırıyı püskürterek, et-Takbali kampının tamamen kontrol altına alındığını ve Hafter milislerinin ağır kayıplar verdiğini kaydetti.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.
Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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