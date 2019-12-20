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Libya'da UMH güçleri Terhune kentindeki Hafter mevzilerini vurdu

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentinde darbeci General Halife Hafter'e ait mevzilere saldırı düzenledi.

20.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:04 Libya'da UMH güçleri Terhune kentindeki Hafter mevzilerini vurdu
'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçler, başkent 'un güneydoğusundaki Terhune kentinde darbeci General Halife Hafter'e ait mevzilere saldırı düzenledi.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terhune'deki Sidi es-Sayd bölgesinde konuşlu Hafter birliklerini hedef aldıklarını belirtti.
Hafter güçlerini destekleyen savaş uçaklarının da Trablus'un güneyindeki Salahaddin bölgesine saldırdığını aktaran Mecei, saldırıda can kaybı olmadığını dile getirdi.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.
Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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