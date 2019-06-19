19.06.2019 13:20
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Libya'da UMH güçleri Trablus Havalimanı'na saldırı başlattı

Libya

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter birliklerinin konuşlandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'na kapsamlı saldırı başlattı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter birliklerinin konuşlandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'na kapsamlı saldırı başlattı.
UMH'ye bağlı askeri kaynaklar, üç cepheden saldırı düzenlenen Trablus Uluslararası Havalimanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığını ifade etti.
UMH güçlerinin, Hafter birliklerinin konuşlandığı havalimanına geçen cuma da operasyon düzenlediği ancak başarısız olması üzerine tekrar harekete geçtiği kaydedildi.

General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar iki aydan uzun süredir devam ediyor.
Kaynak: AA
Halife Hafter, Libya, Trablus, Güncel

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