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Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyinde önemli ilerleme sağladı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde önemli ilerleme kaydettiklerini duyurdu.

02.08.2019 00:02 Libya'da UMH güçleri Trablus'un güneyinde önemli ilerleme sağladı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, başkent Trablus'un güneyindeki bazı bölgelerde önemli ilerleme kaydettiklerini duyurdu.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Ayn Zara, El-Halle ve El-Yermük bölgelerinde önemli ilerlemeler sağladıklarını ifade etti.
Meci, operasyona hava kuvvetlerinin de destek verdiğini, bir tank ve bazı silahlı mekanizmaları imha ettiklerini aktardı.
Çatışmalarda General Halife Hafter güçlerinden 6 kişiyi "esir aldıklarını" kaydeden Meci, sabah maruz kaldıkları hava saldırısı nedeniyle kendi güçlerinden 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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