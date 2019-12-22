Haberler » Güncel » Libya'da UMH güçleri, Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerine saldırı başlattı - Haber

Libya'da UMH güçleri, Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerine saldırı başlattı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin cephesinde, darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı şiddetli bir saldırı başlattı.

22.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:52 Libya'da UMH güçleri, Trablus'un güneyindeki Hafter mevzilerine saldırı başlattı
'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent 'un güneyindeki Salahaddin cephesinde, darbeci general Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı şiddetli bir saldırı başlattı.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin cephesinde, Hafter'e bağlı güçlerin konuşlandığı bölgelere şiddetli bir saldırı başlattıklarını ve bazı önemli noktalarda kontrolü sağladıklarını belirtti.
Meci, UMH güçlerinin Salahaddin bölgesinde önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.
Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59   İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Haber
23:56   Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki arkadaş, öldü - Haber
23:55   18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak öldü - Haber
23:50   Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet - Haber
23:50   Suudi Arabistan'da tutuklu 3 aktivist açlık grevi başlattı - Haber
22:28   Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Haber
20:40   Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
19:44   İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
19:29   Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı - Haber
23.12.2019 00:01:27