Libya'da UMH, Hafter milislerine ait mühimmat deposunu imha etti
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerine ait mühimmat deposunu kullanılamaz hale getirdi.
08.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:52
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in milislerine ait mühimmat deposunu kullanılamaz hale getirdi.
UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin Facebook hesabından yayınladığı açıklamasında, başkent Trablus'un güneyindeki Suk el-Ahad bölgesinde Hafter güçlerine ait mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.
Kununu, bu hamlenin, Hafter milislerinin çatışma bölgesinin arkasında kalan sivilleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini vurguladı.
UMH'ye bağlı birlikler dün Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde Hafter güçlerine ait bir başka mühimmat deposunu imha etmişti.
Hafter milisleri, Libya'da 12 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.
UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kununu, Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin Facebook hesabından yayınladığı açıklamasında, başkent Trablus'un güneyindeki Suk el-Ahad bölgesinde Hafter güçlerine ait mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.
Kununu, bu hamlenin, Hafter milislerinin çatışma bölgesinin arkasında kalan sivilleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini vurguladı.
UMH'ye bağlı birlikler dün Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesinde Hafter güçlerine ait bir başka mühimmat deposunu imha etmişti.
Hafter milisleri, Libya'da 12 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Libya'da UMH, Hafter milislerine ait mühimmat deposunu imha etti
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel
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