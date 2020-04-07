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Libya'da UMH, Hafter milislerinin sağlık kurumlarına yönelik saldırılarının durmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, sağlık kurumlarına yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

07.04.2020 00:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:34
Libya'da UMH, Hafter milislerinin sağlık kurumlarına yönelik saldırılarının durmasını istedi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, sağlık kurumlarına yönelik saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm yerel ve insani yardım kurumlarını, Hafter milislerinin başkent Trablus 'taki sağlık kurumlarını son olarak da El-Hadra Hastanesini hedef alan saldırılarının durdurulması için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.
Saldırı sonucu jeneratörün kullanılamaz hale geldiği ve bu nedenle aralarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da bulunduğu hastaların hastane dışına alındığı belirtilen açıklamada, bu durumun ülkede sağlık sektörünün durumunu daha da kötüleştirdiği ifade edildi.
UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin, salgın hastanesi olarak tahsis edilen El-Hadra Hastanesini hedef aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Güncel
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