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Libya'da UMH hava gücü Sirte'de Hafter'in operasyon merkezini vurdu

Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı güçlerin, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı Sirte yakınındaki operasyon merkezine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

28.03.2020 07:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 07:32
Libya'da UMH hava gücü Sirte'de Hafter'in operasyon merkezini vurdu
Libya 'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı silahlı güçlerin, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı Sirte yakınındaki operasyon merkezine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, başkent Trablus'un doğusunda Sirte kenti yakınlarındaki el-Veşka bölgesinde bulunan Hafter'e ait milislerin operasyon merkezinin hava saldırısıyla vurulduğu ifade edildi.
Operasyonun Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, AA muhabirine, kendilerine bağlı silahlı güçlerin Sirte yakınlarındaki Veşka bölgesinde konuşlanan Hafter güçlerine karşı operasyon başlattığını belirtti.
Mecii, söz konusu saldırının geçen perşembe Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Misrata kentinin güneydoğusunda Ebu Karin bölgesinde konuşlanan UMH güçlerine saldırı düzenlenmesine karşılık gerçekleştirildiğini vurguladı.
Öte yandan çarşamba günü UMH'nin başlattığı Savaş Fırtınası operasyonuyla başkent Trablus çevresinde süren çatışma alanlarında önemli ilerlemeler sağlandığı ifade edildi.
Hafter tarafının koronavirüsle mücadele amaçlı insani ateşkes çağrısına olumlu cevap vermesine rağmen, Trablus çevresindeki darbeci milis güçleri başkentteki çeşitli bölgeleri bombalayarak ateşkesi delmeyi sürdürüyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Libya, Sirte, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Libya'da UMH hava gücü Sirte'de Hafter'in operasyon merkezini vurdu - Haberler

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