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Libya'da UMH savaş uçakları, Hafter'in kontrolündeki mevzileri vurdu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin güneyinde General Halife Hafter'in kontrolündeki El-Cufra Hava Üssü ve El-Araban bölgesine hava saldırısı düzenledi.

13.09.2019 15:32Libya'da UMH savaş uçakları, Hafter'in kontrolündeki mevzileri vurdu
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, ülkenin güneyinde General Halife Hafter'in kontrolündeki El-Cufra Hava Üssü ve El- Araban bölgesine hava saldırısı düzenledi.
UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu, 'Burkan el-Gadab' operasyonu basın merkezinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, UMH'ye ait uçakların gece Hafter'e bağlı güçlerin Cufra Hava Üssü'ndeki mevzilerini, bu sabah da Araban bölgesini vurduğunu belirtti.
Öte yandan başkent Trablus'un Suk el-Hamis, İmseyhil ve El-Hille bölgelerinde UMH güçleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında bu sabah yeniden çatışmalar patlak verdi.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Halife Hafter, Araban, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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