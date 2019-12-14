Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu komutanlarından Tümgeneral Ahmed Ebuşahme yaptığı yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde yer alan El-Yermuk cephesinde Hafter'i destekleyen çok uluslu güçleri topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi.

Açıklamada, mevzilerdeki zayiata ilişkin ise bilgi verilmedi.

'TRABLUS'A OPERASYON' PLANLARI BOŞA ÇIKARILDI

UMH tarafından 10 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, General Halife Hafter'i destekleyen yabancı güçlere işaret edilerek, "çok uluslu" güçlerin 6 Aralık'ta Trablus'a girmeyi planladığı yönünde bilgi alındığı ve saldırı planlarının boşa çıkarıldığı belirtilmişti.

HAFTER GÜÇLERİ KRİTİK BÖLGEYİ İKİ DEFA BOMBALADI

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecii, yaptığı açıklamada, Misrata kentindeki Hava Kuvvetleri Koleji'nin Hafter güçlerine ait savaş uçaklarınca iki defa bombalandığını açıklamıştı.

HAFTER'İN RUSYA BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKARILDI

İçişleri Bakanı Fethi Başağa da daha önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Rus güvenlik şirketi Wagner ve Sudan'daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle Hafter güçlerine destek verdiğini duyurmuştu.

Saldırıda can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi vermeyen Mecii, Hafter güçlerinin yaklaşık üç hafta sonra ilk kez Misrata'yı hedef aldığını belirtti.

HAFTER, 'TRABLUS'A SALDIRI' TALİMATINI VERMİŞTİ

Hafter, dün "Libya el-Hades" televizyonunda yaptığı konuşmada, Trablus çevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdiğini söylemiş ve bu saldırının "belirleyici bir savaş" olacağını ileri sürmüştü.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, 4 Nisan'da da başkent Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti. Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

HAFTER'E KRİTİK UYARI: HAYAL BİLE ETMEYİN

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Trablus'u hedef alan Halife Hafter güçleri ve destekçilerine, "Libya'yı üssünüz yapmayı hayal etmeyin" dedi.

Libya devlet televizyonuna konuşan Serrac, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyinde bulunan Tugar bölgesini kontrol altına alma çabaları üzerine UMH'ye bağlı birliklerin saldırılara, paralı askerlere ve darbecilere sert bir şekilde karşılık verdiğini belirtti.

AP'DEN ÇAĞRI GELMİŞTİ

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Mağrip Ülkeleri ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Andrea Cozzolino, uluslararası topluma, Trablus'u hedef alan Halife Hafter'i kınama çağrısında bulundu.

Andrea Cozzolino, "Tüm AB ülkelerini ve uluslararası toplumu (Libya'da) katliamın engellenmesi için, böylesi tehditleri kınamaya ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyorum." çağrısı yaptı.