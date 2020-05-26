Libya'da yola döşenen mayın patladı 1 ölü, 1 yaralı

Libya'da yola döşenen mayın patladı 1 ölü, 1 yaralıLibya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Terhune'ye ilerleyişini sürdürüyor.

26.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:06
Libya'da yola döşenen mayın patladı 1 ölü, 1 yaralı
Libya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, Terhune'ye ilerleyişini sürdürüyor. UMH birliklerinin devriyesi sırasında yol kenarına döşenen mayın patladı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.
Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'nin, başkent Trablus'un güneyindeki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı 'Öfke Volkanı' operasyonunun yanı sıra, Terhune'ye yönelik başlattığı operasyon da devam ediyor. UMH birliklerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Khallet Al-Furjan bölgesinde devriyesi sırasında yol kenarına döşenen mayın patladı. Patlama anına ilişkin görüntüler ise amatör kameralara yansıdı.
İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ GÖZLERİNİ KAYBETTİ
Patlamanın ardından bölgede bulunan iki sivil kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ise gözlerini kaybetti. Gözlerini kaybeden kişinin ameliyata alındığı ifade edildi.
UMH, TERHUNE'YE İLERLİYOR
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH birlikleri, Ain Zara, Ramla, Nakhaliya ve Alcazerma bölgelerinde ilerleyişini sürdürüyor. Libya’da yola döşenen mayın patladı 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP’den Ali Babacan’a çok sert yanıt geldi Haber
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
ABD komutanlığı, Libya’ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Haber
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Haberler››Güncel››Libya'da yola döşenen mayın patladı 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:03: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan merhum Başbakan Menderes için paylaşım - Haber 18:03: Irak'ta koronavirüs nedeniyle bir ilçe karantinaya alındı - Haber 18:01: Ardahan'da fırtınada 152 bina hasar gördü - Haber 18:01: Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi 45 bin maske ve bayram şekeri dağıttı - Haber 18:01: Çinli firma ABD'nin baskıları nedeniyle İsrail'deki ihaleden çekildi - Haber 17:40: Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber 15:49: ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı - Haberler