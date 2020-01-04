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Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti

TBMM'de Libya tezkeresinin onaylanmasının ardından Libya'nın doğusunu kontrol eden darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti. Hafter, kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara silahlanma çağrısı yaptı.

04.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:20

'nin 'ya asker gönderilmesini ön gören tezkereyi kabul etmesinin ardından Libya'daki darbeci General Hafter'dan Türkiye'ye karşı küstah bir açıklama geldi. Hafter, 'kadın-erkek, sivil-asker tüm Libyalılara vatanlarını ve onurlarını savunmak için' Türkiye'ye karşı silahlanma çağrısı yaptı.

Hafter, "Türkiye'nin meydan okumasını kabul ediyoruz ve cihat ilan edip silahlanma çağrısı yapıyoruz" dedi. Hafter, meselenin artık Trablus'un 'İslamcı milislerden kurtarılması' olmaktan çıktığını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan 'Libya'nın kontrolünü geri almaya çalışan bir sömürgeciye karşı' mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Trablus'taki Fayez el Sarraj önderliğindeki hükümet, Türkiye'den asker yardımı talep etmişti. Meclis'te yapılan oylamada, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere oy çokluğu ile kabul edilmişti.

LİBYA'DAKİ DURUM NE?

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor. Libya'nın büyük oranda çöl olan güney kesimlerinin kontrolü de yerel aşiretlerin elinde.

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Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti

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