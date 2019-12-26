Haberler » Güncel » Libya'daki darbeci Hafter güçleri Zaviye kentini bombaladı: 2 ölü - Haber

Libya'daki darbeci Hafter güçleri Zaviye kentini bombaladı: 2 ölü

Libya'da darbeci General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, ülkenin batısında yer alan Zaviye kentindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

26.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:43
'da darbeci General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, ülkenin batısında yer alan Zaviye kentindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Zaviye Eğitim Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter milislerine ait uçakların, Zaviye kentini rastgele hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada saldırı sonucu, 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 8'inin yaralandığı, yaralıların durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, darbeci Hafter güçlerinin Zaviye kentinde bir eczane ile dükkanları hedef aldığını duyurdu.
Açıklamada, saldırıda yaralanan ve yaşamını yitirenler arasında kadın ve çocukların olduğu kaydedildi.
Zaviye, darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık Trablus'u korumak için seferberlik ilan edilen kentler arasında yer alıyor.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık Perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.
Libya'daki darbeci Hafter güçleri Zaviye kentini bombaladı: 2 ölü

Halife Hafter, Libya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:58   İstanbul'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
23:56   Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haber
23:56   Afrika'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali başladı - Haber
23:50   Usta öğreticilerden kadro talebi - Haber
23:48   Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı - Haber
23:07   20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Haber
22:52   Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Haber
22:28   Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı - Haber
22:23   AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Haber
22:01   Kanal İstanbul'un 'olası İstanbul depremini' tetikleyeceği iddialarına en yetkili kurumdan açıklama geldi: Risk iddiaları doğru değil - Haber
27.12.2019 00:04:40