Libya'daki düzensiz göçmenler için acil tahliye çağrısı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesindeki düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze General Halife Hafter'e bağlı güçlerce düzenlenen saldırının ardından ülkedeki tüm düzensiz göçmen ve mültecilerin Libya dışına tahliyesi çağrısında bulundu.

MSF Libya Sağlık Koordinatörü Prince Alfani imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, "Dün gece Tacura'daki gözaltı merkezine düzenlenen hava saldırılarında düzinelerce göçmen ve mültecinin öldürdüğü bildirildi. Bu kolayca önlenebilecek korkunç bir trajedidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezinde 600'den fazla savunmasız erkek, kadın ve çocuğun bulunduğu, MSF ekibinin dün merkezi ziyaret ettiği ve hücrelerinde vurulan 126 kişiyi gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Hayatta kalanların korku içinde olduğu belirtilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin ilk kez hedef alınmadığı ve nisandan bu yana gözaltı merkezlerine pek çok hava saldırısı yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şimdi ihtiyaç duyulan şey, içi boş kınamalar değil gözaltı merkezlerindeki tüm göçmen ve mültecilerin acilen ve hemen Libya dışına tahliye edilmesidir. Eylemsizlik ve rehavet, gereksiz yere savunmasız haldeki mülteci ve göçmenlerin hayatına mal oldu."

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA