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Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim durdu

Libya'da petrol üretimi, dağıtımı ve ihracatını yöneten Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneybatısındaki El-Fil petrol sahasında üretimin durduğunu açıkladı.

05.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:08Libya'daki El-Fil petrol sahasında üretim durdu
'da petrol üretimi, dağıtımı ve ihracatını yöneten Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneybatısındaki El-Fil petrol sahasında üretimin durduğunu açıkladı.
Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah, yaptığı yazılı açıklamada, El-Fil petrol sahasından Melite bölgesine petrol sevkiyatı yapan vanalardan birinin "yasa dışı" şekilde kapatıldığını ifade etti.
Sanallah, olayı "Ulusal Petrol Kurumunun çalışmalarını aksatan ve ülke ekonomisine zarar veren bir suç girişimi" şeklinde değerlendirdi.
Bölgedeki yerel güçlerin liderleri ile yetkililere, "olayın faillerinin belirlenmesi" çağrısında bulunan Sanaallah, kurumun, olayı başsavcılığa taşıyacağını aktardı.
Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
El-Fil petrol sahası, geçen hafta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu. UMH birliklerinin bölgede hakimiyeti sağlamasının ardından El-Fil petrol sahasında bir günlüğüne duran üretim 28 Kasım'da yeniden başlamıştı.
Ülkenin en büyük petrol sahası Şerare'nin yaklaşık 200 kilometre güneyinde yer alan El-Fil petrol sahasında günlük ortalama 70 bin varil petrol üretimi yapılıyor.
Hafter'e bağlı güçler, 2019 başında ülkenin güneyine başlattıkları operasyonlarda bölgedeki petrol sahalarını ele geçirmişti.

Libya, Güncel

Kaynak: AA

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