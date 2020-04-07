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Libya'daki Hafter milisleri, üst düzey komutanlarının öldürüldüğünü duyurdu

Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin Sirte kentine geçen hafta düzenlediği saldırı sonucu yaralanan Halife Hafter'e bağlı üst düzey komutan Miftah el-Bekkar'ın öldüğü duyuruldu.

07.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:38
Libya'daki Hafter milisleri, üst düzey komutanlarının öldürüldüğünü duyurdu
Libya 'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin Sirte kentine geçen hafta düzenlediği saldırı sonucu yaralanan Halife Hafter'e bağlı üst düzey komutan Miftah el-Bekkar'ın öldüğü duyuruldu.
Sirte kentinde yer alan Hafter'e bağlı 604. Tugayın sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamaya göre UHM güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan komutan Bekkar öldü.
UMH'ya bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bekkar'ın 604. Tugay komutanlarından biri ve Sirte'nin batısında, Trablus ile Bingazi arasında yer alan Veşka bölge yetkilisi olduğunu ifade etti.
UMH birlikleri, 29 Mart'ta Hafter'in Sirte Karargahı Komutanı Tümgeneral Salim Diryak ve yardımcısı Kaddafi es-Sadai ile 8 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.
Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada BM ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerdiği ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını söylemiş ancak Hafter milisleri, saldırılarına devam etmişti.
Bunun üzerine UMH, 25 Mart'ta Hafter milislerine karşı bütün cephelerde "Barış Fırtınası Operasyonu" başlatıldığını duyurmuştu.
"Barış Fırtınası" operasyonu sonrası Hafter milislerinin tamamına yakını Trablus'un güneyindeki mevzilerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Sirte, Libya, Güncel
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