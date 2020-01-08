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Libya'daki hükümet güçleriyle Hafter milisleri Sirte kenti dışında çatışıyor

Libya'daki meşruiyet sahibi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un 400 kilometre doğusundaki Sirte kenti dışında darbeci lider Halife Hafter'e bağlı milislerle girdikleri çatışmalarda, çok miktarda ekipman ve mühimmat ele geçirdiklerini, bir Hafter milisini de esir aldıklarını açıkladı.

08.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:14Libya'daki hükümet güçleriyle Hafter milisleri Sirte kenti dışında çatışıyor
'daki meşruiyet sahibi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un 400 kilometre doğusundaki kenti dışında darbeci lider Halife Hafter'e bağlı milislerle girdikleri çatışmalarda, çok miktarda ekipman ve mühimmat ele geçirdiklerini, bir Hafter milisini de esir aldıklarını açıkladı.
UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, UMH'ye bağlı güçler, dün çekildikleri Sirte kentinde Hafter milisleriyle çatışıyor.
Çatışmalar sırasında, UMH güçlerinin çok miktarda ekipman ve mühimmat ele geçirdiği, bir Hafter milisini esir aldıkları belirtildi.
Hafter milisleri, başkentin 400 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'yi pazartesi günü ele geçirmişti.
UMH, kentteki 120 bin sivilin can güvenliğini göz önünde bulundurarak emir-komuta zincirinde geri çekildiğini açıklamıştı. UMH, Sirte'deki Medhali Selefi görüşlü bir silahlı grubun taraf değiştirmesiyle birlikte ağır silahlarla sokak çatışmaları riskinin artmasının geri çekilme kararını güçlendirdiğini paylaşmıştı.

Halife Hafter, Libya, Sirte, Güncel

Kaynak: AA

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