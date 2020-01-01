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Libya'daki meşru yönetimden "Suheyrat Anlaşması'na bağlılık" vurgusu

Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ülkedeki krizin çözümüne yönelik tek referansın Suheyrat Anlaşması olduğunu vurguladı.

01.01.2020 23:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 23:06 Libya'daki meşru yönetimden
'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ülkedeki krizin çözümüne yönelik tek referansın Suheyrat Anlaşması olduğunu vurguladı.
UMH Başkanlık Konseyinin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile 'taki Bakanlar Kurulu Divanı'nda bir araya geldi.
Bakan Seyyale, görüşmede Suheyrat Anlaşması'ndan doğmayan gayrimeşru oluşumlarla iş birliği yapmamaları konusunda Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla temas kurduğunu belirtti.
Başkan Yardımcısı Muaytik de ülkedeki krizin çözümüne yönelik tek referansın Suheyrat Anlaşması olduğunu ve UMH Başkanlık Konseyinin buna bağlı kalacağını vurguladı.
Muaytik, Libya'daki meşru hükümet ile Suheyrat Anlaşması'nın uygulanmasını destekleyen ve bunu ülkedeki krizin çözümü için tek referans kabul eden Arap Birliğinin tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 'ta daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.
Suheyrat Anlaşması
BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu.
BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri darbeci General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.
Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.
Hafter, 12 Aralık 2019'da da başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Trablus, Aralık, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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