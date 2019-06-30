Dışişleri Bakanlığından Libya'daki Türk vatandaşları için uyarı!

Dışişleri Bakanlığı , Libya 'daki Türk vatandaşlarının kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Türkiye 'nin Trablus Büyükelçiliği'nin internet sayfasında yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Libya'da yaşanan son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın 'Libya Ulusal Ordusu (LUO)' ismini kullanan Hafter'e bağlı illegal milis güçlerin kontrolü altındaki bölgelerde kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları, Birleşmiş Milletler ve uluslararası camia tarafından Libya'daki tek meşru hükümet olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolü altındaki bölgelerde ise çatışma bölgelerinden uzak durmaları önem taşımaktadır."

İLETİŞİM NUMARALARI YAYINLANDI

Mesajda, Libya'da yaşayan Türk vatandaşlarının Trablus Büyükelçiliği, Misurata Başkonsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi ile temasa geçebilecekleri belirtildi.

Büyükelçiliğe, 092- 142 99 23, 091 - 003 07 98, 021 - 340 11 40, 021 - 340 11 41, 021 - 340 11 43, 021 - 340 11 44 ve Başkonsolosluğa da 092 - 434 29 99, 094 - 800 54 36, 091 - 711 71 54 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği aktarıldı.

İLETİŞİM KANALLARI TEK TEK AÇIKLANDI

Ayrıca, Büyükelçiliğe, "TurkishEmbassyinTripoli" facebook adresinden ve "consulate.tripoli@mfa.gov.tr" e-posta adresinden, Başkonsolosluğa ise "TCMISURATABK" facebook adresinden ve "consulate.misratah@mfa.gov.tr" e-posta adresinden ulaşılabileceği anımsatıldı.

Öte yandan, Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ise +90 312 292 29 29 numarasından ulaşılabileceği kaydedildi.