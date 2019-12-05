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Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti: "Hafter güçleri Trablus'ta 2 ambulansı hedef aldı"

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki Halife Hafter liderliğindeki güçlerin başkent Trablus'un güneyinde 2 ambulansı hedef aldığını açıkladı.

05.12.2019 04:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 04:32Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti:
'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki Halife Hafter liderliğindeki güçlerin başkent 'un güneyinde 2 ambulansı hedef aldığını açıkladı.
UMH'ye bağlı Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yaralı taşıyan 2 ambulansın Hafter güçlerinin saldırısına uğradığı belirtildi.
Saldırı sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, ambulansların fotoğrafları paylaşıldı.
Hafter güçlerinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Dün akşam saatlerinde Trablus'ta yoğun topçu ateşi sesleri duyulmuştu.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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