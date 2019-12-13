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Libya'daki UMH Başkanı Serrac: "Libya'yı üssünüz yapmayı hayal etmeyin"

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Trablus'u hedef alan Halife Hafter güçleri ve destekçilerine, "Libya'yı üssünüz yapmayı hayal etmeyin.

13.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:48Libya'daki UMH Başkanı Serrac:
Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, 'u hedef alan Halife Hafter güçleri ve destekçilerine, "Libya'yı üssünüz yapmayı hayal etmeyin." dedi.
Libya devlet televizyonuna konuşan Serrac, Hafter güçlerinin Trablus'un güneyinde bulunan Tugar bölgesini kontrol altına alma çabaları üzerine UMH'ye bağlı birliklerin saldırılara, paralı askerlere ve darbecilere sert bir şekilde karşılık verdiğini belirtti.
Ülkede birlik zamanının geldiğini vurgulayan Serrac, tarafları bir araya gelerek hukuk devletini inşa etmeye çağırdı.
Halife Hafter, dün "Libya el-Hades" televizyonunda yaptığı konuşmada Trablus çevresindeki silahlı güçlerine "saldırıya geçmeleri" talimatı verdiğini söylemiş ve bu saldırının "belirleyici bir savaş" olacağını ileri sürmüştü.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı operasyon başlatmıştı.
Aradan geçen 7 ayda başkenti ele geçirme girişiminde müttefiklerine vadettiği zaferi kazanamayan Hafter'in, son dönemde Rus güvenlik şirketi Wagner Grup tarafından desteklendiği iddiaları da gündeme gelmişti.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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