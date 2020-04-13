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Libya'daki UMH birlikleri: Hafter milislerince alıkonulan sivilleri kurtardık

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri bugün ele geçirilen Surman beldesindeki hapishanelerde tutulan sivillerin kurtarıldığını açıkladı.

13.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:34
Libya'daki UMH birlikleri: Hafter milislerince alıkonulan sivilleri kurtardık
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri bugün ele geçirilen Surman beldesindeki hapishanelerde tutulan sivillerin kurtarıldığını açıkladı.
Trablus merkezli "Febrayer" televizyon kanalının UMH askeri yetkililerine dayandırdığı habere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin tamamı Surman'dan çıkarıldı.
Çatışmalarda çok sayıda milisin etkisiz hale getirildiği belirtilen haberde, beldede kontrolün tamamen sağlandığı ve Hafter milisleri tarafından kaçırılarak Surman beldesindeki hapishanelerde alıkonulan sivillerin tamamının kurtarıldığı kaydedildi.
Sabrata çevresinde çatışmalar başladı
Öte yandan UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada Surman'da kontrolün tamamen sağlandığını Sabrata kenti çevresinde de çatışmaların başladığını kaydetti.
Sabrata'daki Hafter milislerine silah bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulunan Kununu, "Teröristlerin ve paralı askerlerin yanında saf tutanları silah bırakmaya ve teslim olmaya çağırıyoruz. Savaş suçlusu Halife Hafter ile birlikte devlete karşı isyan edenler silah bıraksın, bu son çağrımızdır." ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
UMH askeri birlikleri başkent Trablus'un batısında yer alan Surman ile Sabrata kentine bu sabah operasyon düzenlemiş ve Surman'ı Hafter güçlerinden geri almıştı.
2008 yılında yapılan nüfus sayımına göre 36 bin 707 kişinin yaşadığı Surman'da, 2011 yılından bu yana yaşanan istikrarsızlık ve çatışmalar nedeniyle yaşanan göçler sonucunda nüfusun hızlı bir şekilde artarak 70 bine yaklaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel
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