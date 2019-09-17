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Libya'daki UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güney bölgelerindeki mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

17.09.2019 01:16Libya'daki UMH'den Hafter güçlerine hava saldırısı
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'un güney bölgelerindeki mevzilerine hava saldırısı düzenledi.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun UMH Sözcüsü Muhammed Kununu'ya dayandırdığı açıklamada, UMH güçlerinin, Es-Sebia ve Suk el-Hamis İmsihal bölgelerine 4 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri menşeli zırhlı tankların da olduğu askeri araçların hedef alındığı kaydedildi.
Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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