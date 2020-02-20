Libya'daki UMH güçleri, Hafter saflarında savaşan 25 milisi etkisiz hale getirdi

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter saflarında savaşan askerlerden 25'ini etkisiz hale getirdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin bu sabah başkent Trablus yakınlarındaki Hallatat bölgesine düzenlediği saldırı sonrası gerçekleştirdikleri operasyondaen az 25 askerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

SİLAHLI GÜÇLERİN BAZILARI ESİR ALINDI

Hafter bağlı güçlerin UHM askeri güçlerinin bulunduğu karargaha top atışı düzenlediğini aktaran Mecei, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve silahlı güçlerin bazılarının esir alındığını kaydetti. Mecei, esir alınan askerlerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

NE OLMUŞTU?

Hafter güçlerinin önceki gün Trablus Limanı'na düzenlediği roket saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 sivil ise yaralanmıştı. UMH, saldırının ardından Hafter ile Cenevre'de yapılacak 5+5 askeri müzakerelerin yanı sıra ekonomik ve siyasi görüşmeleri de askıya aldığını duyurmuştu.