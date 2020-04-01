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Libya'daki UMH: "Sivillerin korunması için Hafter milislerinin silahlandırılması durdurulmalı"

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), sivillerin korunması için ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine yönelik silahlandırma faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.

01.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:56
Libya'daki UMH:
Libya 'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), sivillerin korunması için ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine yönelik silahlandırma faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.
UMH Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Seyyale, görüşmede, "Siviller ve masumlara yönelik devam eden hava saldırılarının sona ermesi için Hafter milislerinin karadan ve havadan silahlandırılması durdurulmalı." dedi.
Borrell de Hafter'in havadan ve karadan aldığı askeri yardımlardan haberdar olduğunu ifade etti.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
AB Konseyinden dün yapılan yazılı açıklamada, Libya'da silah ambargosunun uygulanmasını sağlamak için "IRINI" isimli yeni operasyonun başlatıldığı duyurulmuştu.
Operasyona verilen ismin Yunanca "barış" anlamına geldiği ve harekatta hava, uydu ve deniz varlıklarından yararlanılacağı aktarılmıştı.
Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada BM ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerdiği ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını söylemişti.
Ancak Hafter milisleri, halen saldırılarını sürdürüyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Halife Hafter, Libya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Libya'daki UMH: 'Sivillerin korunması için Hafter milislerinin silahlandırılması durdurulmalı' - Haberler

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