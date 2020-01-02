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Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne "dış müdahale" tepkisi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın "Libya'ya dış müdahale" ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

02.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:42 Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın "Libya'ya dış müdahale" ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.
Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ebu Gayt'ın, "Arap olmayan yabancı ülkelerin Libya'ya müdahalesinin kabul edilemez" olduğu yönündeki ifadelerinin yanlış bir değerlendirme olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Libya'da yönetim sistemini değiştirmek için bir müdahale varsa, Arap ülkelerinin, yönetimi ele geçirmeye ve yönetim sistemini değiştirmeye çalışan yasa dışı militanlara yardım etmek için başkent 'a hava saldırısı düzenlemesinden daha büyük bir müdahale var mıdır?" ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, Genel Sekreter Ebu Gayt'ın görevlerinin başında Arap ülkeleri arasında çıkan herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için çalışmak yer aldığı ancak şu ana kadar Trablus'a yönelik saldırıları durdurmak için hiçbir girişimde bulunmadığı vurgulandı.
Arap Birliği Genel Sekreterliğinden bir kaynağa göre, Ebu Gayt dün, "Arap olmayan ülkelerin Arap topraklarına yönelik askeri müdahaleleri, tüm Arap devletleri tarafından reddedilmektedir." demişti.
Arap Birliği Libya için toplanmıştı
Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık 2019'da daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.
Toplantıda konuşan Libya Daimi Temsilcisi Salih eş-Şemahi, Birliği Libya konusunda çifte standart uygulamakla suçlayarak sert bir şekilde eleştirmişti.
Olağanüstü toplantı çağrısının yapıldığı aynı gün çağrıya hemen cevap verilmiş olmasının kendisini şaşkınlığa uğrattığını ifade eden Şemahi, Trablus'a saldırı düzenlendiğinde Libya devletinin yaptığı çağrının dikkate alınmadığını ve Libya'nın çağrısı konusunda Genel Sekreterin herhangi bir girişimde dahi bulunmadığını söylemişti.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Arap Birliği, Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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