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Libya'dan döndükten sonra Kocaeli'de karantinaya alınan 101 kişi evlerine gönderildi

Libya'dan THY'nin tahliye uçağı ile Türkiye'ye getirilen ve Kocaeli'deki yurtlarda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 101 kişi otobüslerle evlerine gönderildi.

Libya'dan döndükten sonra Kocaeli'de karantinaya alınan 101 kişi evlerine gönderildi
01.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:01
Libya'dan THY'nin tahliye uçağı ile Türkiye'ye getirilen ve Kocaeli'deki yurtlarda 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 101 kişi otobüslerle evlerine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün önce Türk Hava Yolları'na ait tahliye uçağı ile Libya'dan Türkiye'ye getirilen 101 Türk vatandaşı, karantina süreçlerini tamamladı. Kocaeli'ye getirilerek öğrenci yurtlarına yerleştirilen 101 kişi tamamlanan karantina süreçlerinin ardından evlerine gönderildi. Vatandaşlar AFAD tarafından kiralan otobüslerle belirlenen 6 güzergahla 22 ile uğurlandı. Uğurlamada, vatandaşların her biri için düzenlenen seyahat izin belgelerinin dağıtılması ardından Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, otobüsleri dolaşarak Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un selamlarını ileterek vatandaşlara "Hayırlı yolculuk" dileklerinde bulundu.

Tekoğul'un seyahat yasakları ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak vatandaşların tereddütlerini giderdiği konuşmalar ardından otobüsler hareket etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Türkiye, Kocaeli, Libya, Güncel, Haber

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