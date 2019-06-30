30.06.2019 13:53
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Libya'dan gelen tehdide Bakan Akar'dan yanıt: Bedeli ağır olacak, şiddetli mukabele edilecektir

Libya

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken, hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye 'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken, hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir." dedi.

Akar, Japonya 'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç değerlendirmesi sırasında konuya ilişkin sorusuyu yanıtladı.
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Kaynak: Euronews.com
Türkiye , Hulusi Akar , Dünya

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