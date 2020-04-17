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Libya'dan getirilen 62 kişi Çorlu'da karantinaya alındı

Libya'dan getirilen 62 kişi Çorlu'da karantinaya alındıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle Libya'dan getirilen 62 Türk vatandaşı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrenci yurdunda 14 gün karantina altına alındı.

17.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:17
Libya 'dan getirilen 62 kişi Çorlu 'da karantinaya alındı
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Libya'dan getirilen 62 Türk vatandaşı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrenci yurdunda 14 gün karantina altına alındı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Libya'da çalışan 62 Türk işçisi uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında gece yarısı 14 gün karantinada kalacakları Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi. Türk vatandaşları tek tek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurtlardaki odalarına alındı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yurtta, AFAD ve UMKE ekipleri de görevlendirildi.
Bakanlığın devreye girmesiyle bulundukları Libya'dan Türkiye geldiklerini ve 14 günlük karantina süreçlerinin başladıklarını belirten Recep Tonga,(47), "Libya'dan geldik. Sağlık Bakanlığı'nı aradık ve bize kısa sürede uçak temin ettiler. Çalışanları almak için özel uçak geldi bizi aldı. Çok çok mutluyuz, 62 kişi geldik. Devletimizden Allah razı olsun" dedi. 8 aydır Libya'da olduğunu belirten Adnan Menderes, "Bu virüs çıktı çıkalı bir çok devlet çöktü. Biz devletimizle irtibata geçtikten sonra Allah razı olsun, Sağlık Bakanlığımız aldı bizi getirdi" diye konuştu. Libya’dan getirilen 62 kişi Çorlu’da karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çorlu, Libya, Güncel
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