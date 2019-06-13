13.06.2019 20:23
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Libya'dan kaçış: Akdeniz'de ölmek mi ülkede yaşamak mı?

Libya

Libya'da 4 Nisan'da başlayan çatışmalar ülkenin başkenti Trablus'u savaş alanına çevirdi. Giderek tırmanan şiddet ortamı içerisinde kaosa sürüklenen Libya'da gözaltı merkezlerinde tutulan yasa dışı göçmenler ve mülteciler ise savaşın ortasında sıkışıp kaldı.

Libya'da 4 Nisan'da başlayan çatışmalar ülkenin başkenti Trablus'u savaş alanına çevirdi. Giderek tırmanan şiddet ortamı içerisinde kaosa sürüklenen Libya'da gözaltı merkezlerinde tutulan yasa dışı göçmenler ve mülteciler ise savaşın ortasında sıkışıp kaldı. Bir ay içinde en az 400 kişinin öldürüldüğü, 50 bin kişinin ise evini terk etmek zorunda kaldığı Libya, herkesin kaçmaya çalıştığı bir yer haline geldi.

General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, ülkenin başkenti Trablus'a karşı 4 Nisan'da saldırı başlattı. Libya'nın Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez al-Serraj'a sadık kuvvetler ise "darbe girişimi" olarak adlandırdıkları saldırıları bastırma yemini etti.
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Kaynak: Euronews.com
4 Nisan, Trablus, Libya, Dünya

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