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Libya'dan Rumlara sert tepki: Diplomatik ilişkiler kesilsin

Libya'da Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Dimitris Şilluris'in Tobruk'taki ayrılıkçı Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve darbeci General Halife Hafter yanlısı Akile Salih'i kabul etmesinden sonra yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

29.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:04 Libya'dan Rumlara sert tepki: Diplomatik ilişkiler kesilsin

'da Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Dimitris Şilluris'in Tobruk'taki ayrılıkçı Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı ve darbeci General Halife Hafter yanlısı Akile Salih'i kabul etmesinden sonra yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Trablus Parlamentosu, Rumlarla diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.

Salih, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret ederek, Türkiye karşıtı arayışlarda bulundu.

Şilluris ve Salih arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürüldü. Bu ziyaret sonrasında Trablus Parlamentosu, yapılan açıklamalarının Libya'nın egemenliğine saldırı ve içişlerine müdahale olduğunu belirtti. Trablus Parlamentosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şilluris'in açıklamaları kınanırken, bunların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının açık ihlali anlamına geldiği kaydedildi.   

HÜKÜMETE YETKİ

Açıklamaya göre, Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile diplomatik bağların kesilmesi, yatırım ve mevduatların geri çekmesi de dahil olmak üzere, bu konuda tüm yetkilerin hükümete verilmesi talebinde bulundu. 

Ayrıca açıklamada, Rum Kesimi'nin müdahalesinden Avrupa Parlamentosu (AP) ve BM Güvenlik Konseyi sorumlu tutuldu.



Güney Kıbrıs, Trablus, Libya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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