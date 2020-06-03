Libya'dan son dakika açıklaması Mitiga Havaalanı'nı kurtarma operasyonu başladı

Libya'dan son dakika açıklaması Mitiga Havaalanı'nı kurtarma operasyonu başladıLibya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı kurtarma operasyonunun...

03.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:37
Libya'dan son dakika açıklaması Mitiga Havaalanı'nı kurtarma operasyonu başladı
Libya, (DHA)- Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.
Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu Mitiga Uluslararası Havaalanı'nı (Trablus Havaalanı) kurtarmak için operasyon başlatıldığını açıkladı.
BAŞKENTİN GÜNEYİNDE ASKERİ ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan UMH'ye bağlı birlikler, Trablus'un güneyinde ilerleyişi devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu Hafter'e bağlı milislere ait çok sayıda askeri aracı ele geçirdi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Libya’dan son dakika açıklaması Mitiga Havaalanı’nı kurtarma operasyonu başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Libya, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Son dakika: Türkiye’den Yunanistan’a Ayasofya yanıtı: Türkiye’nin mülküdür, fethedilmiştir Haber
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu’da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Beşiktaş’ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Haber
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Türkiye’nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Haber
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Haberler››Güncel››Libya'dan son dakika açıklaması Mitiga Havaalanı'nı kurtarma operasyonu başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:32: Araç şarampole yuvarlandı, genç veteriner öldü - Haber 11:31: İş dünyası 2020 yılında adli tatil istemiyor - Haber 11:31: Kaputaş'ta "sosyal mesafeli" deniz ve güneş keyfi - Haber 11:31: Banaz'da trafik kazası: 2 yaralı - Haber 11:30: THY UÇAKLARINDA HİJYEN EKİBİ İŞ BAŞINDA - Haber 10:43: Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir - Haber 10:00: Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu - Haberler 09:31: Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı - Haber 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler