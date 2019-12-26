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Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmetçik'i Libya'ya göndermek için Meclis'te oylama yapılacağını söylemesinden kısa bir süre sonra Libya'nın İçişleri Bakanı Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceğini açıkladı.

26.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:11

Ulusal Mutabakat Hükümeti adına açıklama yapan İçişleri Bakanı Fethi Başağa, bugün gündeme gelen Türk askerlerin Libya'ya gönderilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"EĞER SAVAŞ TIRMANIRSA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmetçik'i Libya'ya göndermek için mecliste oylama yapılacağını söylemesinden kısa bir süre sonra Tunus'ta açıklama yapan Başağa, "Eğer savaş tırmanırsa 'den Trablus'u savunmak ve bölgede yaşayanları korumak için askeri destek isteyeceğiz" dedi.

ERDOĞAN: DAVETE İCABET EDERİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin olarak, "Soruyorlar Libya'ya asker gönderecek misiniz diye. Böyle bir davet olursa icabet ederiz dedik. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet edeceğiz" dedi. Erdoğan, Meclis açılınca tezkereyi gündeme alacaklarını söyledi.

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti 27 Kasım'da İstanbul'da bir mutabakat imzalamıştı. Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Mutabakat Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mutabakata göre Türkiye, Libya'da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına destek verecek. İki ülke ortak tatbikat ve istihbarat paylaşımında bulunacak. Kara, deniz ve hava araçları ile eğitim üsleri tahsis edilebilecek. Ayrıca Ortak Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi de kurulabilecek.

Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz

Türkiye, Libya, Güncel

Kaynak: İHA


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