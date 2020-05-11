Haber, Son Dakika, Haberler

LİBYA'DAN UÇAK GELMEYİNCE OTEL ÖNÜNDE PROTESTO ETTİLER

KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Bahçelievler'de bir otelde konaklayan Libyalı yolcular, Libya'dan gelmesi beklenen uçak gecikme yapınca otel önünde durumu protesto etti.

11.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:24
KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Bahçelievler'de bir otelde konaklayan Libyalı yolcular, Libya'dan gelmesi beklenen uçak gecikme yapınca otel önünde durumu protesto etti.
Bahçelievler'de bulunan bir otelde kalan Libyalı yolcular Libya hükümeti tarafından gönderilmesi planlanan uçakla ülkelerine döneceklerdi. Hazırlanıp kaldıkları otelin önünde toplanan Libyalı yolcular uçağın gecikmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na götürülmedi. Otel önünde bekleyen Libyalı yolcular tekrardan otele girmek istemedi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayan grup durumu protesto etmeye başladı. Çevik kuvvet ekipleri otel çıkışlarını kapattı. Libyalılar ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra Libyalı yolcular otel havuzunun bulunduğu alana alındı. LİBYA’DAN UÇAK GELMEYİNCE OTEL ÖNÜNDE PROTESTO ETTİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Libya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan’ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan’ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Karabük’te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı Haber
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Haberler››Güncel››LİBYA'DAN UÇAK GELMEYİNCE OTEL ÖNÜNDE PROTESTO ETTİLER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:14: Başkan Arslan, berber ve kuaförleri ziyaret etti - Haber 16:14: Antalya'da bin 400 berber zamlı tarifeyle 'makas' dedi - Haber 16:14: Endonezya'da petrol tankerinde yangın: 22 yaralı - Haber 16:14: Bafra'da damla sulama çeltik ekimine başlandı - Haber 16:14: Sivas'ta görme engelli yatalak hasta elektronik yatağına kavuştu - Haber 15:59: Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz - Haber 15:40: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var - Haber 15:55: Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı - Magazin 14:27: Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı - Magazin