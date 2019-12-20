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Libya'dan yabancı savaş uçaklarının Misrata'yı vurmasına kınama

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, başkent Trablus'un doğusundaki Misrata kentinde bazı hedeflerin, darbeci General Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları tarafından bombalanmasını kınadı.

20.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:26 Libya'dan yabancı savaş uçaklarının Misrata'yı vurmasına kınama
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, başkent 'un doğusundaki Misrata kentinde bazı hedeflerin, darbeci General Halife Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları tarafından bombalanmasını kınadı.
Konseyden yapılan yazılı açıklamada, saldırı çemberinin Misrata'yı kapsayacak şekilde genişletilmesinin bir zayıflık ve çaresizlik işareti olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Hafter milislerinin sahada hiçbir ilerleme kaydedememesi ve Trablus'a girmek için başlattıkları saldırının başarısız kalmasına karşılık bu hava saldırılarının düzenlendiği aktarıldı.
UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Basın Sözcüsü Mustafa el-Mecei, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Hava Savunma ve Hıttin Taburu kampları gibi Misrata kentindeki eski askeri noktalara hava saldırıları düzenlendiğini belirtmişti.
Savaş uçaklarının kime ait olduğuna dair bilgi vermeyen Mecei, saldırıda can kaybı yaşanmadığını dile getirmişti.
Hafter'e bağlı savaş uçakları da hafta başında Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenlemişti.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.
Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri nedeniyle ülkenin batısında, başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Trablus, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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