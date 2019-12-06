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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı: "Yunanistan'ın büyükelçimizi sınır dışı etme kararı diplomatik...

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Yunanistan'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararını "diplomatik eşkıyalık" olarak nitelendirdi.

06.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:14Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı:
Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, 'ın, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararını "diplomatik eşkıyalık" olarak nitelendirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Mişri, Yunanistan'ın, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararına tepki gösterdi.
Mişri, "Yunanistan'ın, büyükelçimizi sınır dışı etme kararı diplomatik eşkıyalık." ifadesini kullandı.
Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale de Atina yönetiminin bu kararına tepki göstererek, "Yunanistan'ın Atina büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez. Libya'da Yunanistan'ın hiçbir diplomatik temsilciliği bulunmuyor. Eğer olsaydı biz de misilleme olarak onların büyükelçisini sınır dışı ederdik." diye konuşmuştu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıklamıştı.
Kararın, Yunanistan'ın Trablus hükümetine karşı hoşnutsuzluğunun ifadesi olduğunu belirten Dendias, bu adımın Libya'nın Yunanistan'ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söylemişti.
Dendias, sınır dışı kararının Libya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine dikkati çekmişti.
Dışişleri Bakanı Dendias, daha önce yaptığı açıklamada, anlaşma metnini kendilerine iletmesi için Libya'ya cuma gününe kadar süre verdiklerini aksi halde Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edileceğini söylemişti.

Yunanistan, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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