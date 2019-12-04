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Libya Devlet Yüksek Konseyinden, Türkiye-Libya anlaşmasının önemine vurgu yapıldı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalandığı duyurulan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat"ın, Libya'nın kaynaklarının korunması bakımından önemli olduğunu bildirdi.

04.12.2019 02:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 02:54Libya Devlet Yüksek Konseyinden, Türkiye-Libya anlaşmasının önemine vurgu yapıldı
Devlet Yüksek Konseyi, ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalandığı duyurulan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat"ın, Libya'nın kaynaklarının korunması bakımından önemli olduğunu bildirdi.
Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin herhangi bir ülkeyle, özellikle de Libya'nın kaynaklarını koruyacak ve güvenliğini artıracak olan mutabakatlar imzalama hakkı olduğu vurgulandı.
Bazı ülkelerin (Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) bu mutabakatları kınamalarının garip karşılandığının kaydedildiği açıklamada, söz konusu ülkelerle ortak ilişkilerin geliştirilmesine önem verildiği ifade edildi.
Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

Türkiye, Libya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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