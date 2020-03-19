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Libya Ekonomi Bakanı İsavi'den "gıda stoklarımız yeterli" mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ekonomi Bakanı Ali İsavi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda sıkıntısı yaşamayacaklarını söyledi.

19.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:26
Libya Ekonomi Bakanı İsavi'den
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ekonomi Bakanı Ali İsavi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gıda sıkıntısı yaşamayacaklarını söyledi.
Başkent Trablus 'ta ticaret odaları başkanları ve önemli gıda şirketleri yöneticileri ile bir araya gelen İsavi, toplantı çıkışı basına açıklamalarda bulundu.
İsavi, Kovid-19 önlemleri kapsamında başlatılan uygulamaların süresinin uzaması durumunda gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, "Yeterli derecede gıda ve ilaç stokumuz bulunuyor. Bu süreçte bir kriz yaşanması söz konusu değil." dedi.
Gelen bir soru üzerine İsavi, akaryakıta devlet desteğinin durdurulması ihtimalinin söz konusu olduğunu hatırlatarak bunun daha önce kararlaştırıldığını ancak ne zaman hayata geçirileceğinin ise henüz netleştirilmediğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel

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