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Libya ekonomisine 'Hafter' darbesi

Libya'nın doğusunda, Halife Hafter'e bağlı silahlı grupların 18 Ocak'tan itibaren Libya'nın ana petrol terminallerini kapatmasıyla birlikte ülke ekonomisi yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğradı.

06.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:53Libya ekonomisine 'Hafter' darbesi

'nın doğusunda, Halife Hafter'e bağlı silahlı grupların 18 Ocak'tan itibaren Libya'nın ana petrol terminallerini kapatmasıyla birlikte ülke ekonomisi yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğradı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Libya'nın Ulusal Petrol Şirketi'nin yaptığı açıklamada 'üretimin günlük 1.2 milyondan fazla varilden 187'e bine düştüğü ve yüzde 80'den fazla kayıp yaşandığı' belirtildi.Hafter'e bağlı silahlı grupların, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Libya krizine ilişkin toplantıdan bir gün önce petrol terminallerini kapattığı vurgulandı. Kapatılan terminaller arasında 'Petrol Hilali' bölgesinde yer alan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra bulunuyor.



Halife Hafter, Libya, Dünya

Kaynak: DHA

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