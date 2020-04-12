Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Libya hükümeti askeri birlikleri Hafter milislerine ait savaş helikopterini düşürdü

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait askeri helikopteri düşürdü.

12.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:56
Libya hükümeti askeri birlikleri Hafter milislerine ait savaş helikopterini düşürdü
Libya 'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait askeri helikopteri düşürdü.
UMH askeri birlikleri sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Trablus hükümetine bağlı hava kuvvetleri, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata kenti yakınlarında Hafter milislerine ait Rus yapımı Mi-35 türü savaş helikopterini düşürdü.
Çin yapımı 2 insansız hava aracını (İHA) da düşürdüklerini kaydeden Kununu, düşen helikopterde bulunanların tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı ancak helikopterde bulunanların sayısı hakkında bilgi vermedi.
35 Hafter milisi etkisiz hale getirildi
UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın merkezinden yapılan açıklamada ise Hafter milislerinin Veşka ve Misrata kentinin güneyindeki Ebu Kureyn bölgelerine saldırdığı duyuruldu.
Saldırının geri püskürtüldüğü vurgulanan açıklamada, 35 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda milisin esir alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’ya destek yağıyor! 7 ayrı başlık en çok konuşulanlara girdi Haberler
Soylu'ya destek yağıyor! 7 ayrı başlık en çok konuşulanlara girdi
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa etti Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa etti
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Haberler ›› Güncel ››Libya hükümeti askeri birlikleri Hafter milislerine ait savaş helikopterini düşürdü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:28: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum - Haber 23:25: Kastamonu'da karantina süreleri dolan vatandaşlar evlerine gönderildi - Haber 23:21: Koronavirüs tedavisi gören öğretmen yaşamını yitirdi - Haber 23:21: Sokağa çıkma yasağında, mahalleliyi müzikle eğlendirdiler - Haber 23:14: Meydan ve sokaklar mesai başlangıcına hazır hale getirildi - Haber 23:03: Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı - Haber 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum - Haber