Libya hükümeti koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini yasakladı
Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yabancıların ülkeye girişini yasakladı.
14.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:36
Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yabancıların ülkeye girişini yasakladı.
UMH hükümetine bağlı Misrata Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında yabancıların ülkeye girişinin engellenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından yapılan roketli saldırılar nedeniyle 5 Mart'ta durdurulmuş ve uçuşlar başkentin doğusundaki Misrata Havaalanı'na kaydırılmıştı.
Öte yandan Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi, Misrata Havaalanı'ndan ülkeye giriş yapan koronavirüs şüphelisi Hint yolcunun testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
UMH hükümetine bağlı Misrata Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında yabancıların ülkeye girişinin engellenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından yapılan roketli saldırılar nedeniyle 5 Mart'ta durdurulmuş ve uçuşlar başkentin doğusundaki Misrata Havaalanı'na kaydırılmıştı.
Öte yandan Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi, Misrata Havaalanı'ndan ülkeye giriş yapan koronavirüs şüphelisi Hint yolcunun testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel
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