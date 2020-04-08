Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Libya hükümeti: Mısır'dan Hafter'e askeri malzeme taşıyan bir gemi Tobruk Limanı'na ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mısır'dan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı militanlara askeri malzeme taşıyan bir geminin Tobruk Limanı'na ulaştığını duyurdu.

08.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:56
Libya hükümeti: Mısır'dan Hafter'e askeri malzeme taşıyan bir gemi Tobruk Limanı'na ulaştı
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Mısır'dan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı militanlara askeri malzeme taşıyan bir geminin Tobruk Limanı'na ulaştığını duyurdu.
UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Mısır'dan Hafter'e bağlı militanlara askeri ikmal malzemesi taşıyan bir geminin Tobruk Limanı'na ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, konuyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Libya hükümeti: Mısır'dan Hafter'e askeri malzeme taşıyan bir gemi Tobruk Limanı'na ulaştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı Haberler
Tedavide çığır açacak gelişme! Türk uzmanlar koronanın parmak izini çıkardı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin’den getirilen ilaçla atlattı Haberler
Sevilen doktor Selçuk Köse koronayı Çin'den getirilen ilaçla atlattı
Koronavirüs anketinde Trump’a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı Haberler
Koronavirüs anketinde Trump'a soğuk duş: Obama yüzde 52 oy aldı
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı Haberler
Virüsü yendi, göreve geri döndü! Özge hemşire yaşadıklarını anlattı
Fransa’dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında Haberler
Fransa'dan endişe veren korona açıklaması: Milyonlarca kişi ölüm riski altında
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı Haberler
12 gün önce tanı koyulan belediye başkanı koronayı nasıl yendiğini anlattı
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye’yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız Haberler
İsrailli gazeteci korona tedbirlerinde Türkiye'yi örnek gösterdi: Erdoğan gibi olmalıyız

Son Dakika Güncel Haberleri

00:40: Kırıkkale'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Haber 00:40: Antalya Valisi Karaloğlu"ndan Kovid-19 salgınına ilişkin "İşin ciddiyetini anlamayanlar var" tepkisi - Haber 00:36: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 00:33: Kahramanmaraş'ta tırın devrildiği an kamerada - Haber 00:32: ABD'de yapılan ankete göre Amerikalıların yarısından çoğu Kovid-19'dan ölmekten korkuyor - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber 23:59: Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum - Magazin 22:31: Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı - Haber 22:22: ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı - Haber 22:07: Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında - Haber 21:00: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi - Haber 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor - Haber