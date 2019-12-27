Haberler » Güncel » 'Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti' - Haber

"Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Libya hükümeti, Türkiye'den askeri destek talebinde bulundu.

27.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " hükümeti, 'den askeri destek talebinde bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tabi ki anlaşmamızın gerekliliklerini yerine getireceğiz" dedi.
İletişim Başkanı Farettin Altun, hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya hükümeti, Türkiye'den askeri destek talebinde bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi tabi ki anlaşmamızın gerekliliklerini yerine getireceğiz. Ortak çıkarlarımızı koruma ve Akdeniz'de istikrar sağlama hususunda kararlılığımız devam etmektedir. Libya'da uluslararası olarak tanınan meşru hükümeti desteklemekteyiz. Dış güçler ise Libya hükümetine karşı gayrimeşru grupları desteklemeye son vermelidir. Libya hükümetini destekliyoruz ve Libya'nın bir savaş bölgesine dönmesini istemiyoruz." dedi.
İletişim Başkanı Altun, açıklamasına şöyle devam etti:
"Libya'da, halka hesap vermeyen baskıcı rejimler kurmak için uğraşan bölgesel güçler faaliyet gösteriyor. Bu güçlerin vekil yönetim kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır. Libya ile yaptığımız anlaşma Türkiye'nin açık denizlerde serbestçe hareket edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Anlaşma aynı zamanda Libya hükümetiyle güçlü bir ilişki kurmamızı da sağlıyor. Hem Libya'da hem de Akdeniz'de istikrar ve barış sağlama konusunda kararlıyız"
(Musa Erdoğan/İHA)

Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Libya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:57   Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı - Haber
21:56   Iğdır'da tarihi lahitleri satmaya çalışan 4 kişi yakalandı - Haber
21:54   Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, otomobilin çarpması sonucu öldü - Haber
21:54   AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Adana'daki sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
21:48   Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı - Haber
21:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Haber
21:00   4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Haber
20:29   Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
19:34   Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Haber
27.12.2019 22:01:23