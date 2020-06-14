Libya hükümetinden, Terhune'deki toplu mezarların UCM'ye taşınması çağrısı

Libya hükümeti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'deki toplu mezarların Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınması çağrısı yaptı.

Libya hükümetinden, Terhune'deki toplu mezarların UCM'ye taşınması çağrısı
14.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:51
Libya hükümeti, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'deki toplu mezarların Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınması çağrısı yaptı.
Libya Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) mektup gönderdi.
Hafter milislerinin Terhune'deki toplu mezarlarının sayısının 11'e çıktığını belirten Seyyale, bu mezarlarda bazı kişilerin diri diri gömüldüğünü, bunların aralarında kadın ve çocukların da bulunduğunu aktardı.
Seyyale, Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM'yi, Hafter milislerinin Terhune'de işlediği suçların soruşturulması için gerekli işlemleri başlatmaya ve bu suçları işleyenlerin uluslararası yargı önünde hesap vermesi için çaba sarf etmeye çağırdı.
"BMGK, Hafter milislerinin Terhune'de işlediği ve insanlığa karşı suç sayılabilecek ihlaller konusunda bu sefer kararlı duruş sergilemeli." diyen Seyyale, BMGK'nin daha önce Trablus'a yönelik saldırılarda kararlı tutum sergilemesi yönündeki çağrıları görmezden gelmesinin, bugün Terhune'deki sonucu doğurduğunu vurguladı.
Libya ordusu son dönemde Hafter milislerine karşı art arda ilerlemeler kaydederek, milisleri başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından ve başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinden çıkarmış, bu bölgelerde kontrolü sağlamıştı.
Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.
Libya ordusu 12 Haziran'da, Terhune kenti ve çevresinde 3 toplu mezar daha bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Halife Hafter, Libya, Güncel, Haber

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